مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

نوهت وحدة التعينات بمجلس الدولة، عن أن تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023، يكون مقتصراً علي المرشح بنفسه أو من ينوب عنه؛ وهم، الأب- الأم- الأخ- الأخت- الزوج- الزوجة، فقط لا غير.

كان حدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر الجاري، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.

