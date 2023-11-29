بهدفي زيزو ونداى.. الزمالك يتقدم على مودرن فيوتشر في الشوط الأول بالدوري

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلامن بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الاول.

وبدأ اللقاء محاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم والذ هدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة وإحرازه هدفه إلا انه تم إلغائه بداعي التسلل ومحاولات زمالكاوية ضعيفة على مرمى جنش.

وكان قد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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