سفينة حربية أمريكية تسقط مسيّرة أطلقها الحوثيون قرب باب المندب

أعلن مسؤول أمريكي أن سفينة حربية أمريكية أسقطت مسيّرة أطلقها مليشيات الحوثي قرب باب المندب.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أضاف المسؤول أن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز KAS-04 إيرانية أطلقت من اليمن، مؤكدًا أنها كانت تشكل تهديدًا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال الاثنين، إن تحركات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر، تأتي في إطار الرد على جرائم إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني.

وذكر كنعاني أن "تحركات اليمنيين كان جزءًا من الرد الطبيعي على جرائم الصهاينة، وأنصار الله اليمنية أعلنت أنها ستعمل لدعم الشعب الفلسطيني ضد أهداف مرتبطة بالكيان الصهيوني".

وأضاف: "دعم الشعب الفلسطيني لا يقتصر على اليمنيين، إذ انضمت جماعات مقاومة أخرى ودول أخرى من جميع أنحاء العالم إلى الميدان ضد الكيان الصهيوني ودعما لغزة وفلسطين".

وتابع: "ليس لإيران أي دور في تصرفات ورد الفعل الطبيعي لفصائل المقاومة في المنطقة"، معتبرا أن على الولايات المتحدة "أن تتحمل مسؤولية وجودها غير القانوني في المنطقة ودعمها الكامل للكيان الصهيوني".