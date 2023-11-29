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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. اللحظات الأولى لإفراج حماس عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين

صدى البلد

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو يبرز اللحظات الأولى لإفراج حماس عن الأسرى الإسرائيليين، وسط حشد شعبي كبير.

ومنذ وقت قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء، أن الصليب الأحمر تسلم مختطفتيْن إسرائيليتيْن تحملان الجنسية الروسية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الصليب الأحمر تسلم مختطفتيْن إسرائيليتيْن وهما في طريقهما إلى إسرائيل.

وأفاد مراسل التليفزيون العربي ، بمرور الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة عبر معبر رفح بعد تسليمهم للصليب الأحمر الدولي.

بدأت عملية تبادل الدفعة السادسة من المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مساء الأربعاء، ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية بين الطرفين، الذي بدأ الجمعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس بدأت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وتقول تقارير إعلامية إن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء.

وفي المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين أسماء 30 أسيرا فلسطينيا، هم 15 امرأة و15 طفلا.

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