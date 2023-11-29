وصل 60 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة صادمة بشأن أسعار السكر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن وجود زيادة كبيرة في الأسعار في الفترة الحالية، في الوقت الحالي، وسط تراخي كبير من المسؤولين، ويجب أن يكون هناك توقع للأزمة والعمل عليها بشكل مبكر، في ضوء الزيادة الضخمة في الأسعار في العديد من السلع وعلى رأسها السكر.

أحمد موسى يتحدث عن سعر السكر

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن سعر السكر في أحد المحافظات وصل لـ 60 جنيها، "يعني إيه كيلو السكر بـ 60 جنيها، فين المسؤول في التموين، فين المسؤولين عن الملف، يعني إيه مواطن مش لاقي كيلو سكر، هو المسؤول ازاي مكنش عامل حسابه على أزمة زي دي".

وطالب أحمد موسى بضرورة اتخاذ قرارات وآلية واضحة لدعم السلع الغذائية، والعمل على توفيرها للمواطن بأسعار مناسبة في الوقت الحالي، "لازم المواطن يجد حل، مينفعش المواطن يتحمل كل حاجة، في حاجات المواطن مش قادر يتحملها يا جماعة".