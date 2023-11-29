باعتبارها وقفا مؤقتا لإراقة الدماء.. أردوغان يرحب بالتهدئة في غزة

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الأربعاء ، بوقف الحرب في غزة وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) باعتباره وقفا مؤقتا لإراقة الدماء في القطاع.

وانتقدت تركيا، التي تدعم حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود، إسرائيل بشدة بسبب هجومها البري والجوي على غزة، الذي شنته ردا على هجوم حماس الشهر الماضي الذي قتل فيه حوالي 1200 شخص واحتجز 240 آخرين كرهائن، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ويقول مسؤولو الصحة في القطاع إن أكثر من 15 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا حتى الآن في الحملة الإسرائيلية.

وقال أردوغان 'نعتبر تبادل الرهائن والهدنة الإنسانية تطورا إيجابيا من حيث وقف إراقة الدماء'.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، انتقد أردوغان الهجوم الانتقامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيظل في الذاكرة باعتباره جزار غزة.

وأضاف أردوغان، دون الخوض في تفاصيل، أن 'التصريحات الصادرة عن حكومة نتنياهو تقلل من آمال في إمكانية تحويل الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار، مكررا وجهة نظره بأن هناك إبادة جماعية تجري في غزة.

وقال إنه سيناقش الوضع في غزة خلال زيارة إلى دبي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مضيفا أن أنقرة ستكثف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وتبادل الرهائن في الأيام المقبلة.

وقال أردوغان إن تركيا أنجزت إلى حد كبير إجلاء رعاياها من غزة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، الأربعاء، إن 44 شخصا وصلوا إلى أنقرة قادمين من غزة، بينهم 23 مريضا، معظمهم من الأطفال والشباب.

وأضاف أن عمليات الإجلاء ستستمر في الأيام المقبلة.

وقال قوجة إن تركيا قامت حتى الآن بإجلاء ما مجموعه 200 فلسطيني من غزة، من بينهم 114 شخصا يحتاجون إلى علاج طبي.