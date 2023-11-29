وحدات سكنية بالدولار من المجتمعات العمرانية للمصريين بالخارج

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك مبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التمويل العقاري.



وأوضحت مي عبد الحميد خلال لقاء لها عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن احدى هذه المبادرات سيتم من خلالها طرح الإسكان المتوسط الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية عبر التمويل العقاري بالدولار ليتم من خلاله جذب الاستثمارات الأجنبية سواء للمصريين بالخارج أو غيرهم من المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء هذه العقارات من فئة الإسكان المتوسط الذي يلاقي إقبالا كبيرا في سوق العقارات في الدول المشابهة للوضع في مصر .

الدعم النقدي



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الى أن محفظة التمويل العقاري يمثل 65 مليار تمويل عقاري تم منحها وكذلك 9 مليارات للدعم وهو الذي يمثل 66% من قيمة التمويل والباقي عبارة عن الدعم النقدي والمقدمات التي يقوم بدفعها العملاء.