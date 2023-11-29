محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل كشفت عن وجهها الحقيقي

قال الدكتورعبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل كشفت عن وجهها الحقيقي و لا ننتظر عدالة من المجتمع الدولي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: أتمنى أن تكون آخر الأحداث والأحزان للشعب الفلسطيني هو ما نراه الآن في غزة وان تكون هذه الاحداث مقدمة لمسار حقيقي للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح: إسرائيل تبحث عن إخراج الاطفال والنساء الموجودين في غزة لأنهم يشكلون عبئا على الحكومة الاسرائيلية وعلى الجيش الاسرائيلي لأنه يتم التداول أن مسؤولية حماية هؤلاء هم الحكومة والجيش بخلاف الجنود".



