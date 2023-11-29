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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل كشفت عن وجهها الحقيقي

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني

قال الدكتورعبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل كشفت عن وجهها الحقيقي و لا ننتظر عدالة من المجتمع الدولي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: أتمنى أن تكون آخر الأحداث والأحزان للشعب الفلسطيني هو ما نراه الآن في غزة وان تكون هذه الاحداث مقدمة لمسار حقيقي للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح: إسرائيل تبحث عن إخراج الاطفال والنساء الموجودين في غزة لأنهم يشكلون عبئا على الحكومة الاسرائيلية وعلى الجيش الاسرائيلي لأنه يتم التداول أن مسؤولية حماية هؤلاء هم الحكومة والجيش بخلاف الجنود".

 

إسرائيل المجتمع الدولي غزة الجيش الإسرائيلي القدس

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