رئيس البريد المصري: لدينا إستراتيجية واضحة منبثقة من رؤية مصر 2030|فيديو

قال إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن الثقة هي أهم وأثمن الأصول التي يمتلكها البريد المصري، مؤكداً أن هناك علاقة ثقة بين المواطن والهيئة وثقت في أفلام الدراما المصرية.

ثقة المواطن المصري في البريد تطورت على مر العصور

وأضاف “أبو بكر”، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن ثقة المواطن المصري في البريد تطورت على مر العصور، ويرجع ذلك لتطور الهيئة شكلاً ونوعاً وتقديم الخدمات بشكل مختلف.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي إلى أن البريد المصري لديه إستراتيجية واضحة، وهذه الإستراتيجية منبثقة من رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة الاتصالات، لافتاً إلى أن البريد المصري لكي يحافظ على ثقة المواطن يقدم الخدمات بصورة سريعة و ثابتة وآمنة.