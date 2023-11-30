عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط  نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.

وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. في حين اشترط عدم ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

قانون الخدمة المدنية الموظفين الخدمة المدنية الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن إسقاط طائرة إيرانية أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر.. تفاصيل

عاجل| الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال بمحيط سجن عوفر

ناقد رياضي : حالة واحدة تعطل تدريب سييرا لفريق الزمالك

بطاقة الخدمات المتكاملة .. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

كم مرة يجب قراءة سورة يس لقضاء الحاجة؟.. فضلها وأسرارها مع الفجر

"جهاد جريشة" يكشف أحقية الزمالك في ركلة جزاء أمام فيوتشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو لافت.. نادين نجيم تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كلاسيكية .. بوسي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. لقاء الخميسي تثير الجدل | شاهد

طريقة عمل التراميسو

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ