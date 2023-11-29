باحث سياسي : نتنياهو يحاول حماية نفسه من المحاسبة بإطالة أمد حرب غزة

أكد الدكتور منذر سليمان مدير مركز الدراسات الامريكية والعربية في واشنطن، أن القيادة العسكرية والسياسية والأمنية الإسرائيلية ترى أنها إذا انتظرت على عملية "طوفان الأقصى" لتحرير الأسرى أولا بالتفاوض ستسقط أمام شعبها مع التعاطي الامريكي الذي يراعي الوضع الداخلي الإسرائيلي.

وأوضح سليمان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الإدارة الأمريكية تراعي دائما أن تجعل من التغيرات في إسرائيل أن تكون وفق الرأي العام الداخلي، مشيرا إلى أن القيادة المتوحشة برئاسة نتنياهو تحاول أن تحمي نفسها من المحاسبة بأطول فترة ممكنة من الحرب وقد تلجأ إلى امور تختلف فيها مع امريكا.

وتابع: "لا تزال المقاومة متواجدة في الشمال وإذا تحركت اسرائيل للجنوب ستكون الخسائر كبيرة وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة، وبلينكن في زيارته لإسرائيل غدا سيحذر اسرائيل من استمرار الحرب ويحذرهم من الانتقال للجنوب وأنهم إذا انتقلوا سيكون الوضع صعب وهم في حالة حيرة".