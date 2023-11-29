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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جرس إنذار .. رد قوي من نهال طايل على حلقة كروان مشاكل |فيديو

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

أكدت الإعلامية نهال طايل، أن كروان مشاكل، موجود منذ أشهر ولم يتعرض له أحد أو ينتقده أو يهاجمه، ولا داعي أن نُزايد على بعض لأن في برنامج تفاصيل نقوم بدورنا فقط ونوجه جرس إنذار لنا ولأولادنا. 

 

وقالت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، إنه لا أستطيع أن أكون قليلة الذوق مع ضيوفي.. وما أديته دوري الإعلامي والمهني فقط ولا يصح أن نصدر للمجتمع هؤلاء الأشخاص.

 

وتابعت مقدمة برنامج “تفاصيل”، أنه استقبلنا كروان مشاكل باحترامنا لأنفسنا أولًا، وهو ذكي جدًا وكل البرامج التي استضافته قبل برنامج تفاصيل لم تحصل منه على الحقيقة وتصريحات مهمة.

 

وأشارت نهال طايل إلى أنه عندما تمت استضافته في برنامج تفاصيل، قال إنه خطط بشكل صح، معلقًا: "أنا تكتكت صح كل الممثلين تسيب التمثيل وتيجي التيك توك أنا عملت العكس". 

 

حماية الأولاد والأجيال

واستكملت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل، أنها حرصت على الاستعانة باستشاري طب نفسي وخبير تقني أيضًا، وتساءلت عن الرقابة على موقع تيك توك، وكيفية حماية الأولاد والأجيال.
 

كروان مشاكل نهال طايل برنامج تفاصيل الاعلام جرس إنذار

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