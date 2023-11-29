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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جالطة سراي ومانشستر يونايتد.. علم فلسطين يزين مدرجات دوري أبطال أوروبا

فلسطين
فلسطين

تستمر القضية الفلسطينية في السيطرة على شوارع مختلف دول العالم حيث يتعاطف الملايين مع أهالي قطاع غزة الذين ارتكبت ضدهم قوات الجيش الإسرائيلي مجازر وإبادة جماعية.

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مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لمناقشة تمديد الهدنة في غزة ليومين

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مستشار نتنياهو يعلن شرط تمديد الهدنة في غزة

ورفعت جماهير جالطة سراي التركي أعلام فلسطين خلال مباراة مانشستر يونايتد والتي تقام في الجولة الخامسة من  دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة جالطة سراي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتذيل المان يونايتد، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد جالطة سراي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وحسم جالطة سراي، لقاء الدور الأول على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-2.

العالم قطاع غزة

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