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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يحذر إسرائيل من تحركاتها العسكرية جنوب غزة

صدى البلد

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل يجب أن تقوم بنهج عسكري مختلف في جنوب قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل في جنوب قطاع غزة ما فعلته في شماله.

وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريجيف، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ليست بحاجة لصفقة جديدة وما نحتاجه هو التمديد ليوم أو يومين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ريجيف، إن “استمرار الهدنة مرهون بإفراج حركة حماس عن مزيد من الرهائن من غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوي، إن هناك إمكانية لتمديد وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية مقابل عودة المزيد من الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال المسؤول الإسرائيلي، إن “إسرائيل بدأت بتنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بجميع النساء والأطفال.. ما مجموعه حوالي 100 شخص.. وبعد مرحلة اليوم، سيبقى 27 امرأة وطفلا آخرون.. لن ننساهم ونحن نناقش قضايا أخرى. نحن بحاجة إلى التركيز على الاتفاق الأصلي”.

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