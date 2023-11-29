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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي علام : لم أشعر بالهيبة عند دخول قصر الاتحادية في عهد الإخوان

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه عندما دخل قصر الاتحادية بعد توليه الإفتاء بحوالي 20 يومًا لمقابلة محمد مرسي، لم يجد له هيبة أثناء حكم المعزول الراحل".


وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "يجب أن تشعر عند دخول قصر الحكم بالترتيب في كل التفاصيل لأن هذا قصر الحكم، وأنا هنا لا أركز على الجانب الشكلي لأنه امتداد للمضمون والجوهر".

 

الشعب المصري


وتابع: "لاحظت أيضًا العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُخذت".

 

https://fb.watch/oDoTWUyJCw/?mibextid=Nif5oz

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الشعب المصري الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد دكتور شوقي علام

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