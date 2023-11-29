شوقي علام : لم أشعر بالهيبة عند دخول قصر الاتحادية في عهد الإخوان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه عندما دخل قصر الاتحادية بعد توليه الإفتاء بحوالي 20 يومًا لمقابلة محمد مرسي، لم يجد له هيبة أثناء حكم المعزول الراحل".



وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "يجب أن تشعر عند دخول قصر الحكم بالترتيب في كل التفاصيل لأن هذا قصر الحكم، وأنا هنا لا أركز على الجانب الشكلي لأنه امتداد للمضمون والجوهر".

الشعب المصري



وتابع: "لاحظت أيضًا العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُخذت".

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