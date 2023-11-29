طبيب يكشف أضرار تناول القهوة على الريق

هناك عدد كبير من الشباب ، اعتادوا على تناول القهوة فى الصباح على الريق لبدء يومهم ، ولا يعرفون أن هذا يشكل خطر كبير عليهم.



ومن جانبه ، كشف الدكتور حسن الجارم رئيس قسم الأمراض المتوطنة بـ قصر العينى ، اضرار تناول القهوة على الريق مباشرة.

وقال الدكتور حسن الجارم ، إن تناول شرب القهوة على الريق يسبب ضرر كبير على المعدة و قد تؤدى إلى ارتجاع فى المريء ، ويعانى منه عدد كبير من الشباب و يجب عند حدوث ذلك الذهاب مباشرة إلى الطبيب.

جامعة القاهرة

على جانب آخر، افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من عمليات التطوير والتجديد بمستشفى الطلبة، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات وكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شهد افتتاح عمليات التطوير الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب السابق، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والدكتور شريف منسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير عام مستشفى الطلبة، وعدد من أطباء المستشفى وأطقم التمريض.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن عمليات التطوير بمستشفى الطلبة تمت وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت العديد من وحدات الأشعة، والتعقيم، والأشعة المقطعية CT، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، والمعمل الرئيسي، والرعاية المركزة، وقسم الكلي والديلزة، والعمليات، وتزويد المستشفى بسيارة إسعاف جديدة، والدور الخامس بالمستشفى بإمكانات متميزة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.