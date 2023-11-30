استشاري التحول الرقمي يكشف حقيقة اتهام شركة ميتا بالتجسس على ناشطيها

قال الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين فيمكن أن يكون نعمة ويمكن أن يكون نقمة موضحا أن نظم المعلومات دائما بها ثغرات وهذه الثغرات يتم اكتشافها بشكل أسرع من خلال الذكاء الاصطناعي وبذلك يستخدمها المهاجمين بشكل أسرع من أجل اختراق الثغرات.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديد المذاع على قناة etc أنه ومن الممكن أن يحدث العكس وتستطيع نظم المعلومات أن تستخدم الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني من أجل وقف الهجمات وسد الثغرات.

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني هو تزييف الوعي

وأشار الي أن الجزء الأخطر في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني هو تزييف الوعي وهوية الأشخاص وطريقة حديثهم وحتى لغتهم وهذه يسبب مشاكل جمة ومن الممكن أن يؤدي إلى مشاكل سياسية .

وأضاف أن هناك نوع من أنواع الحروب الهجينة وهو تداخل بين الحروب التقليدية والحروب السيبرانية فيتم مهاجمة الدولة سيبرانية أولا قبل تقدم الجيوش ومن الممكن تؤثر على اقتصاد الدول مشيرا أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت بحرب إلكترونية حيث تم اختراق قواعد بيانات المواطنين وأماكن استهداف البنية التحتية للدول.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي متحيز لصالح من يمتلكه في السوشيال ميديا وأنه لايجب أن نثق في كل شيء ويجب أن نتتبع مصدر الخبر والمعلومة ومدى موثقيتها.

محركات الذكاء الاصطناعي تلعب في محركات البحث

وأكد أن محركات الذكاء الاصطناعي تلعب في محركات البحث وظهور المحتوى واختفاءه وأن كل بيانات المستخدمين السابقة يتم استخدامها من أجل التنبؤ بمستقبل المنشورات.