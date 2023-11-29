تغييرات بهيكل المساهمين وإعادة تكوين مجلس الإدارة..أبرز الملفات على قائمة جمعية الشركة الشرقية

حددت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني ) يوم 21 ديسمبر المقبل موعدا لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية .

ويأتي تحديد موعد انعقاد الجمعية بعد تنفيذ اتفاقية بيع وشراء نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، ما سيتبعه تعديل النظام الأساسي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، والذى يضم 5 ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وستشهد الجمعية عرضا للتغيير الذي حدث في هيكل المساهمين بعد بيع القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نحو 30 % أسهمها في الشركة الشرقية لشركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، مع احتفاظها بباقي حصتها البالغة 20.95 %.

وبحسب الشركة فإن العمومية ستناقش التعديل الذي حدث في مجلس الإدارة وإعادة تكوينه بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي، إضافة إلى مناقشة تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بهيكل المساهمين، كما ستناقش تعديل المادة 21 والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

وفي 16 نوفمبر الجاري كانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت في بيان لها تفاصيل صفقة بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لصالح شركة "جلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة" البالغة 19.336.525 مليار جنيه المعادل لمبلغ 625 مليون دولار.

وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للبيع في تاريخ توقيع الاتفاقية وبما يوازي 28.90 جنيه للسهم على أن يتم سداد قيمة الصفقة طبقاً لجدول السداد الوارد بالاتفاقية.

وجاءت الصفقة تنفيذاً لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة لشركات قطاع الأعمال العام وذلك بهدف تنشيط البورصة وتوفير السيولة المطلوبة للشركات لتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح لأسـهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات إلى جانب توسيع قاعدة الملكية.

وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام أنه تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في سبتمبر الماضي بتوقيع اتفاقية بيع 669 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية المملوكة لها (أي ما يعادل نسبة 30%) لصالح شركة "جلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة" فقد تضمنت قيمة الصفقة أن يكون ثمن شراء الأسهم المبيعة هو مبلغ 24.52 جنيه مصري لكل سهم، بإجمالي ثمن قدره 16 ملياراً و403 ملايين و880 ألف جنيه يسـدد بالكامل بالدولار الأمريكي المحول من الخارج للبائع في تاريخ إتمام الصفقة؛ وذلك وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي في يوم العمل السابق على تاريخ إتمام الصفقة.

ويلتزم المشتري بسداد مبلغ إضافي يساوي 4.38 جنيه مصري عن كل سهم بإجمالي مبلغ إضافي قدره 2 مليار و932 مليوناً و745 ألف جنيه (المبلغ الإضافي) وهذا المبلغ جزء لا يتجزأ من إجمالي قيمة الصفقة.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة تتضمن تنازل المشتري عن حقه في مقابل البيع أو التصرف في بعض الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة الشرقية بقيمة تقديرية نحو 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالرغم من أن تلك الأصول كانت جزءاً من تقييم القيمة العادلة للشركة.

وكذلك اقتسام الأرباح الموزعة عن حصة الشركة القابضة في الأرباح بنسبة 70 في المائة للشركة القابضة، و30 في المائة للمشتري بالرغم من أن أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، كانت جزءاً من تقييم القيمة العادلة للشركة.

وأشارت إلى أن الصفقة تنص على قيام المشتري بإجراء تفاهمات مع عدد من البنوك لتوفير فتح اعتمادات بنكية لصالح موردي المواد الخام التبغية وغير التبغية للشركة الشرقية بمبلغ 150 مليون دولار لتمكين الشركة من الإنتاج وتسريع عودة أسعار منتجاتها لوضعها الطبيعي.

وإنفاذاً لبنود الاتفاقية، قامت الشركة القابضة بتنفيذ كافة التعهدات والشروط المسبقة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري وتم تنفيذ بيع عدد 669 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني التي تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING).

هيكل مساهمي الشركة الشرقية

جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة 30 %

القابضة للصناعات الكيماوية 20.95%

صندوق أسهم الان جراى 7.2%

اتحاد العاملين المساهمين بشركة الشرقية للدخان 5.20%

هاني أمان حسين عطية 0.0031%

محمد جمال محرم محمود محرم 0.0006%