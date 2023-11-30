أول تعليق من ميدو على فوز الزمالك أمام مودرن فيوتشر

علق أحمد حسام ميدو على فوز الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار ميدو إلى مكاسب الزمالك من خلال هذا الانتصار مشددا على أن معتمد جمال مدرب الفريق يبذل مجهودا رائعا.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوز الزمالك على مودرن فيوتشر مهم للغاية لأنه أعاد الزمالك لمقدمة الجدول مرة أخرى" .

وأضاف: "الفوز كان هاما أيضا للرد على الحملة الممنهجة ضد معتمد جمال مدرب الفريق، من بعض الصفحات، الرد على تلك الحملة كان يجب أن يأتي بالانتصارات"

وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.