شوقي علام: السيسي أول رئيس يهتم بالملف الديني

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أول رئيس يهتم بالملف الديني صراحة، مشيرًا إلى أنه كان يدار في دواليب من ناحية الموازنة والخطط التي دفعتها الدولة لكل مؤسسة.

وأضاف، "علام"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك آثار لدور المؤسسة الدينية وقرأه الرئيس و وجد ضرورة للمناداة بتجديد الخطاب الديني.

استقرار المجتمع

وأكد أنه على المستوى الرسمي الذي انطلق منه فقد اعتبر نفسه ومؤسسة دار الافتاء مسئولين عن ضرورة العمل على تنفيذ هذا التكليف من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا التكليف يأتي من خلفيته الفقهية وكيف تثار مثل هذه التكليفات في شكل برامج وننطلق منها للهدف الذي تم وضعه لدار الافتاء المصرية والعمل على استقرار المجتمع ما أمكننا ذلك.