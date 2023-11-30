نهال طايل تنفعل على الهواء بسبب انتقادات حلقة كروان مشاكل.. فيديو

ردت الإعلامية نهال طايل على انتقادات حلقة كروان مشاكل ببرنامجها تفاصيل، قبل أزماته الأخيرة بمسلسل بطن الحوت ومع إحدى المذيعات.

قالت الإعلامية نهال طايل في مقدمة برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، في ردها على حلقة كروان مشاكل: «فخورة بتقديمي نوعية هذه البرامج، فهي من أهم البرامج على الساحة الإعلامية».

وتابعت نهال طايل في تعليقها بعد عرض جزء من حلقة سابقة استضافت خلالها كروان مشاكل، قائلة: «هذه البرامج أمانة وليست رسالة فقط، قُلت في حلقة كروان مشاكل إن هناك خطر وحاورته لأشير إلى الخطر والمشكلة، بعد أن وجدت تداول أعمار مختلفة من الفنانين والمشاهير والجمهور لفيديوهات كروان مشاكل».

واستكملت الإعلامية نهال طايل: «استقبلنا كروان مشاكل باحترامنا لأنفسنا أولًا، وهو ذكي جدًا وكل البرامج التي استضافته قبل برنامج تفاصيل لم تحصل منه على الحقيقة وتصريحات مهمة».

وأشارت نهال طايل إلى أنه عندما تمت استضافته في برنامج تفاصيل، قال إنه خطط بشكل صح، معلقًا: «أنا تكتكت صح كل الممثلين تسيب التمثيل وتيجي التيك توك أنا عملت العكس».

وتابعت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل، أنها حرصت على الاستعانة باستشاري طب نفسي وخبير تقني أيضًا، وتساءلت عن الرقابة على موقع تيك توك، وكيفية حماية الأولاد والأجيال.

نوجه بجرس إنذار لنا ولأولادنا

وأضافت: «كروان موجود منذ أشهر ولم يتعرض له أحد أو ينتقده أو يهاجمه، ولا داعي أن نزايد على بعض لأن في برنامج تفاصيل نقوم بدورنا فقط ونوجه بجرس إنذار لنا ولأولادنا».

واختتمت الإعلامية نهال طايل: «لا أستطيع أن أكون قليلة الذوق مع ضيوفي.. وما أديته دوري الإعلامي والمهني فقط لا يصح أن نصدر للمجتمع هؤلاء الأشخاص».



