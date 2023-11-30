فرج عامر يكشف كواليس مثيرة بجلسة الخطيب وكولر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل مثيرة بشأن كواليس اجتماع الخطيب مع مارسيل كولر .

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك: توابع مباراة الاهلي وسموحة ، الخطيب ابلغ كولر بقلق الادارة والجماهير علي الاهلي ، وطلب من كولر ان يحضر قبل بدء التدريب بوقت كافي وان يتواضع مع اللاعبين ويتقارب معهم اكثر ،كما كان في اول موسم لة مع الاهلي ، ويقضي علي اي خروج علي النص في غرفة خلع الملابس ، والا يتعرض للتحكيم ولا يوجه اي انتقاد لاي حكم.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر ، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.