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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو هاشم ربيع: إلغاء التصويت البريدي كان سببه التزوير الكبير في المشاركة|فيديو

عمرو هاشم ربيع
عمرو هاشم ربيع

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع  نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن  رؤية المصريين في الخارج عن الأوضاع الاقتصادية في بلدهم تحدد أولوية التصويت .

عمرو هاشم ربيع:طريقة تعامل الدولة مع شئون أبنائها في الخارج من الأسباب التي تحدد التصويت

وأضاف عمرو هاشم ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن طريقة تعامل الدولة مع شئون أبنائها في الخارج من أهم الأسباب التي تحدد عملية التصويت في الخارج.


وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن إلغاء التصويت البريدي كان سببه التزوير الكبير في المشاركة.

عمرو هاشم ربيع مركز الأهرام الأوضاع الاقتصادية التصويت التصويت البريدي

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