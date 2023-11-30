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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: الفريق لديه فرصة جيدة في الكونفدرالية

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، أن معتمد جمال يسير بشكل جيد مع الفريق منذ توليه المسئولية لكن هذا لا يمنع التعاقد مع مدرب اجنبي، مشيرا إلى أن الأهم هو أن يحقق الفريق الأبيض نتائج جيدة ويقوم بتجميع نقاط في الدوري المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك علامة استفهام حول دفاع الزمالك، لكن الأمور أصبحت أفضل بعد لقاء بيراميدز، ولم يتم استقبال اهداف في مباراتي أبوسليم ثم فيوتشر، وهو مؤشر جيد من أجل العودة للمسار الصحيح، والفريق لديه فرصة جيدة في الكونفدرالية خصوصا أنه سيلعب أكثر من مباراة على أرضه وهو ما يقلل الارهاق على اللاعبين".

وأضاف: "حالة لاعبي الزمالك كانت جيدة مثل عمر جابر وسيف الجزيري، وخوض الفريق لـ3 مباريات فى الكونفدرالية على ملعبه يساهم في تطور اللاعبين وظهورهم بحالة جيدة، وفريق فيوتشر لم يكن معتاد على الضغط بعدما خاض مباراة قوية امام سوبر سبورت، ولكن لاعبي الزمالك معتادين على الضغوط القارية".

وواصل: "الزمالك بدأ يستفيد من الكرات الثابتة، وأوسوريو كان لا يستغلها تماما مع انها نقطة قوة للاعبين كثيرين في الفريق، كما أن المدرب الكولومبي حرم الفريق من مهارات زيزو في ارسال الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء".

وزاد: "فريق فيوتشر يعاني بشكل واضح من بداية الموسم، وريكاردو كان يسير بشكل جيد بداية الموسم، ولكن في المواجهات الآخيرة اصبح رد فعل، وتراجع أداء الفريق، رغم امتلاكه لعدد قوية من العناصر المميزة مثل احمد عاطف وعمر كمال وناصر ماهر وغيرهم، ولو استمروا بنفس الأداء فلن يحققوا شيئا في الكونفدرالية، في وجود فريقين مميزين مثل اتحاد العاصمة وسوبر سبورت".

وواصل: "معتمد جمال تحدث بشكل ايجابي عن لاعبي الزمالك ومحمود شيكابالا بعد اللقاء وهو شئ جيد يحسب للمدرب على دعمه وثقته في اللاعبين، ولكن ابراهيما نداي لم يحقق المردود الجيد لكنه يشارك في ظل نقص الصفوف، رغم انه يمتلك امكانيات جيدة لكنه لم يُظهر 20% من امكانياته وسبق ولعبت بجواره لكنه لم يجد نفسه حتى الآن في الزمالك".

وأكمل: "الزمالك لديه بطولات مهمة منها نهائي كأس مصر في مارس، وكذلك الكونفدرالية، والدوري المصري أيضا ليس بعيدًا للدرجة التي يتحدث عنها البعض، وسبق ومر النادي بنفس الظروف مع فيريرا".

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