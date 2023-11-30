لو بتعاني من هذه الامراض ممنوع تأكل الطعمية..هتسبب لك مشاكل خطيرة

تعد الطعمية من الأكلات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص،وهي من وجبات الإفطار الرئيسية في معظم البيوت المصرية ..كما ان قيمتها الغذائية كبيرة ،ولكن هناك أمراض قد تمنعك من تناولها نرصد بعضها وفقاً لموقع foodnd

امراض تمنعك من تناول الطعمية

مرض السكري:

تناول الطعميه يؤثر على مرض السكري وأيضاً يؤثر على عصب المعدة وبالتالي يؤدي الى الحرقان وارتجاع المريء مما يفقد المريض الشهية نحو تناول الطعام، فإن الهضم قد يصبح بطيئا أو يتوقف تماما ،وذلك قد يؤدي إلى الشعور بالحرقة والغثيان والشعور بالامتلاء بعد تناول القليل من الطعام.

زيادة الوزن:

الوزن الزائد يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بحرقة المعدة والجزر المعدي المريئي، وهي حالة تعرف بأنها أشد من حرقة المعدة ،أما ما يساعد على ذلك، الابتعاد عن الدهون والمشروبات ومأكولات معينة، منها القهوة والشوكولاته والطماطم وتناول وجبات صغيرة متكررة،فالقيام إلى الوصول لوزن صحي. ، وتعديل نظامه الغذائي يساعد بشكل كبير.

إلتهاب المفاصل:

أدوية الاتهاب المفاصل تؤثر على عمل الجهاز الرئوي،وتؤثر على العظام لاحتواء الطعميه على نسبة كبيرة من الاملاح، لأنها قد تسبب الإمساك الأمر الذي يمنع الشخص من تناول الطعام.

مرض السرطان:

علاجات مرض السرطان قد تؤثر على الشهية عند الشخص كما وأنها في الوقت عينه تؤلم المعدة ،يأتي مرض السرطان بأشكال متعددة، وكل من المرض وعلاجاته قد تؤثر على تغذية المصاب ،فمنها ما يرتبط بالشهية ومنها ما يؤلم المعدة ومنها ما يصعب عملية امتصاص المواد الغذائية، وهناك أنواع أخرى قد تصعب عمليتي المضغ والبلع. كما أن هناك علاجات للسرطان تسبب الغثيان.