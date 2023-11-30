عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني من هذه الامراض ممنوع تأكل الطعمية..هتسبب لك مشاكل خطيرة

الطعمية
الطعمية

تعد الطعمية من الأكلات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص،وهي من وجبات الإفطار الرئيسية في معظم البيوت المصرية ..كما ان قيمتها الغذائية كبيرة ،ولكن  هناك أمراض قد تمنعك من تناولها نرصد بعضها وفقاً لموقع foodnd

امراض تمنعك من تناول الطعمية 
مرض السكري:

تناول الطعميه يؤثر على مرض السكري وأيضاً يؤثر على عصب المعدة وبالتالي يؤدي الى الحرقان وارتجاع المريء مما يفقد المريض الشهية نحو تناول الطعام، فإن الهضم قد يصبح بطيئا أو يتوقف تماما ،وذلك قد يؤدي إلى الشعور بالحرقة والغثيان والشعور بالامتلاء بعد تناول القليل من الطعام.

زيادة الوزن:

الوزن الزائد يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بحرقة المعدة والجزر المعدي المريئي، وهي حالة تعرف بأنها أشد من حرقة المعدة ،أما ما يساعد على ذلك، الابتعاد عن الدهون والمشروبات ومأكولات معينة، منها القهوة والشوكولاته والطماطم وتناول وجبات صغيرة متكررة،فالقيام إلى الوصول لوزن صحي. ، وتعديل نظامه الغذائي يساعد بشكل كبير.

إلتهاب المفاصل:

أدوية الاتهاب المفاصل تؤثر على عمل الجهاز الرئوي،وتؤثر على العظام لاحتواء الطعميه على نسبة كبيرة من الاملاح، لأنها قد تسبب الإمساك الأمر الذي يمنع الشخص من تناول الطعام.

مرض السرطان:
علاجات مرض السرطان قد تؤثر على الشهية عند الشخص كما وأنها في الوقت عينه تؤلم المعدة ،يأتي مرض السرطان بأشكال متعددة، وكل من المرض وعلاجاته قد تؤثر على تغذية المصاب ،فمنها ما يرتبط بالشهية ومنها ما يؤلم المعدة ومنها ما يصعب عملية امتصاص المواد الغذائية، وهناك أنواع أخرى قد تصعب عمليتي المضغ والبلع. كما أن هناك علاجات للسرطان تسبب الغثيان.

الطعمية الافطار زيادة الوزن السرطان ألتهاب المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

الزمالك فريق جبار.. ماذا فعل شيكابالا مع سامسون وجماهير الأبيض؟

موضوعات متعلقة

هل يوجد علاقة بين التهابات العين والأمراض المناعية والروماتيزمية؟.. طبيبة تجيب

أكلة كلها فيتامينات .. طريقة عمل محشي الكوسة بالبرغل

خلي بالك.. لو عندك هذه الأمراض توقف عن شرب الزنجبيل فورا

من الحلوى الفرنسية.. أسهل طريقة لعمل مادلين كيك للإفطار

احذروا .. عادة شائعة نفعلها دائما تسبب أمراضا خطيرة

انتبه.. علامات مبكرة تشير لوجود خلل في الغدة الدرقية

مش هترميه بعد النهاردة.. دراسة: تفل القهوة يعالج من مرض مزمن

طبيب يحذر من مرض خطير يصيب تلاميذ المدارس: التطعيم هو الحل

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجأة

2000 مصاب و28 حالة خطرة.. بيان عاجل من جيش الاحتلال عن ضحاياه بغزة

عميد المحكمة الحاخامية.. إسرائيل تعلن عن مقـ.تل رجل ديني كبير بهجوم القدس

نجم الزمالك السابق: الإسماعيلي يعاني من سماسرة كرة القدم

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدا غدا الجمعة

البطاطس ب 17 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم الخميس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ