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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق طبى بمستشفى بنها ينجح فى استخراج قطع فول سودانى من داخل طفل

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

نجح فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتور محمد الجزار استشاري القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي ، في استخراج قطع فول سوداني من القصيبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر عامين عن طريق منظار الشعب الهوائية الصلب. 
وقال الدكتور محمد الجزار أنه  حضر الطفل من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بصحبة أهله الذين أفادوا أنه شرق في هذه القطع"فول سودانى" أثناء بلعها   يعاني من كحة عنيفة وزرقة بالوجه وحشرجة بالصوت حيث تم حجزه بالقسم وتجهيزه للعمليات. 
واشار الى قيام  الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم بتشكيل الفريق الجراحي والتدخل السريع في حالة الطفل حتي يتم الحفاظ علي حياته وتم  استخراج قطع السوداني وغسيل القصيبات الهوائية بمحلول معقم وخرج الطفل من العمليات ومازال يستكمل علاجه بالقسم. 
وشارك في إجراء العملية كلا من الدكتورة  هبة أبو الخير المدرس المساعد بالقسم والطبيب المقيم محمود النجار، وفريق التخدير الدكتور محمد عبد السلام المدرس المساعد، واطقم التمريض.

بنها مستشفى بنها الجامعي القليوبية فول سوداني المنوفية

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