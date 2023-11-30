للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل هوت شوكليت بالقرفة

إذا كنتي من عشاق الشكولاتة فتعد الهوت شوكلت من المشروبات الساخنة التي تساعد فى التدفئة فى برودة الطقس في الشتاء ومحبب لدى الكبار والصغار،لانه من المشروبات الساخنة الغنية بطعم الشكولاتة اللذيذة،واليكم الخطوات.



طريقة عمل هوت شوكليت بالقرفة



المقادير:

‏- ½ 1 كوب حايب خالي الدسم

‏- 1 معلقة كبيرة كاكاو

‏- 1 معلقة كبيرة عسل

‏- ¼ معلقة صغيرة فانيليا

‏- ¼ معلقة صغيرة قرفة

‏- 1 عود قرفة صغير (للتزين)

طريقة التحضير:

اخلطي نصف الحليب مع الكاكاو البودرة والقرفة في قدر جيداً ثم ضعيه على حرارة متوسطة إلى عالية مع الاستمرار في التحريك.

أضيفي العسل والفانيلا واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً ويبدأ بالغليان.

أضيفي باقي كمية الحليب وحركي جيداً حتى تتجانس المكونات ويغلي.

ازيلي القدر عن النار وضعي عود القرفة فيه وحركي.

وزعي المزيج في أكواب وقدميه ساخناً.