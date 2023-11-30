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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: الأهلي يحتاج لمهاجم.. والأداء غير مرضِ لجماهيره

مباراة الأهلي وسموحة
مباراة الأهلي وسموحة الأخيرة

قال الناقد الرياضي جمال الزهيري، إن الأهلي ليس في حالته الطبيعية التي ظهر عليها خلال الموسم الماضي، والذي توج فيه بـ5 بطولات، إلا أنه يستطيع العبور من الكبوة التي يعيشها.

وأضاف الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي دائمًا ما تكون عليه العين، كونه البطل الذي يتوج بالألقاب، وبالتالي تعادله طبيعي أن يثير ضجة.

وأوضح أن الأهلي بإمكانه حل الأزمات التي قد تؤثر على نتائجه، أبرزها غياب المهاجم منذ رحيل محمد شريف، مؤكدًا أن الأهلي يغيب عن لاعبيه التركيز في إنهاء الهجمات بالتحديد خط الهجوم.

واختتم تصريحاته، بأن فريق الأهلى مختلف تمامًا عن الموسم الماضي، والأداء غير مرضِ لجماهيره، حيث يحتاج الفريق لمهاجم قوي، لكنه غير متوفر في الدوري المصري.

https://www.youtube.com/watch?v=zYN0HxXfte0

الدوري المصري الناقد الرياضي جمال الزهيري ايهاب الكومي برنامج الماتش جمال الزهيرى

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