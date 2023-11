مباريات اليوم| مهمة أوروبية لـ صلاح ومرموش.. ومحمد شريف يواجه بنزيما بالدوري السعودي

11/30/2023 11:37:17 AM

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 11:37 ص 11/30/2023 11:37:17 AM

يعد اليوم الخميس حافلاً بالأحداث الرياضية، حيث تتواصل منافسات الدوري الممتاز في العديد من الدوريات العربية والأوروبية. إليكم أبرز المباريات التي ستجرى اليوم:

ويلتقي النجمان محمد صلاح وعمر مرموش في مباراة أوروبية جديدة، فيما يترقب محمد شريف وفريقه الخليج مواجهة مهمة أمام اتحاد جدة.

الدوري المصري:

الاتحاد السكندري - نادي زد (الساعة 16:00) عبر قناة On Time Sport HD.

فاركو - المقاولون العرب (الساعة 19:00) عبر قناة On Time Sport HD.

طلائع الجيش - الجونة (الساعة 19:00) عبر قناة On Time Sport HD 2.

الدوري السعودي:

أبها - الأهلي (الساعة 17:00) عبر قناة SSC Sport Extra 1.

الاتحاد - الخليج (الساعة 20:00) عبر قناة SSC Sport 1.

الدوري الأوروبي:

أتالانتا - سبورتنج لشبونة (الساعة 19:45) عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

أولمبيك مارسيليا - أياكس (الساعة 22:00) عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

ليفربول - لاسك لينز (الساعة 22:00) عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

فياريال - باناثينايكوس (الساعة 22:00) عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

دوري المؤتمر الأوروبي:

بشكتاش - كلوب بروج (الساعة 19:45) عبر قناة beIN SPORTS 8 HD.

آينتراخت فرانكفورت - باوك سالونيمي (الساعة 22:00) عبر قناة BeIN Sports 2 Extra.