مباريات اليوم| مهمة أوروبية لـ صلاح ومرموش.. ومحمد شريف يواجه بنزيما بالدوري السعودي

يعد اليوم الخميس حافلاً بالأحداث الرياضية، حيث تتواصل منافسات الدوري الممتاز في العديد من الدوريات العربية والأوروبية. إليكم أبرز المباريات التي ستجرى اليوم:
ويلتقي النجمان محمد صلاح وعمر مرموش في مباراة أوروبية جديدة، فيما يترقب محمد شريف وفريقه الخليج مواجهة مهمة أمام اتحاد جدة.
الدوري المصري:
الاتحاد السكندري - نادي زد (الساعة 16:00) عبر قناة On Time Sport HD.
فاركو - المقاولون العرب (الساعة 19:00) عبر قناة On Time Sport HD.
طلائع الجيش - الجونة (الساعة 19:00) عبر قناة On Time Sport HD 2.
الدوري السعودي:
أبها - الأهلي (الساعة 17:00) عبر قناة SSC Sport Extra 1.
الاتحاد - الخليج (الساعة 20:00) عبر قناة SSC Sport 1.
الدوري الأوروبي:
أتالانتا - سبورتنج لشبونة (الساعة 19:45) عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.
أولمبيك مارسيليا - أياكس (الساعة 22:00) عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.
ليفربول - لاسك لينز (الساعة 22:00) عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.
فياريال - باناثينايكوس (الساعة 22:00) عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.
دوري المؤتمر الأوروبي:
بشكتاش - كلوب بروج (الساعة 19:45) عبر قناة beIN SPORTS 8 HD.
آينتراخت فرانكفورت - باوك سالونيمي (الساعة 22:00) عبر قناة BeIN Sports 2 Extra.