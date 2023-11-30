بسبب تفشي الأمراض التنفسية.. تايوان تحث رعاياها على تجنب السفر لبكين

حثت وزارة الصحة في تايوان كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة على تجنب السفر إلى الصين بسبب الزيادة الأخيرة في الأمراض التنفسية هناك، وهو إجراء قال بعض الخبراء إنه غير فعال لإدارة مخاطرالصحة العامة.

وطلبت منظمة الصحة العالمية (WHO) من الصين الأسبوع الماضي تقديم معلومات مفصلة عن الارتفاع، وقال مسؤولفي المنظمة إنه لم يكن مرتفعاً كما كان قبل جائحة كوفيد-19 وأنه لم يتم اكتشاف أي مسببات مرضية غير عادية أوجديدة.

وكانت تايوان حذرة من تفشي الأمراض في جارتها العملاقة منذ تفشي متلازمة الجهاز التنفسي الحاد الوخيم (SARS) الذي بدأ في الصين وقتل نحو 800 شخص على مستوى العالم في عامي 2002-2003.

وقالت وزارة الصحة في تايوان في بيان صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إنه نظراً لارتفاع الأمراض التنفسيةفي الصين، يُطلب من كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة عدم السفر إلى الصين وهونج كونج وماكاو إلا إذا كان ذلك ضرورياً.

وأضافت أنه إذا كان السفر ضرورياً، فيجب على الناس الحصول على التطعيمات ضد الإنفلونزا وكوفيد قبل الذهاب إلىالصين.

وقالت شو تي تشيو، وهي وبائية في مؤسسة الصحة والتنمية المستدامة في تايبيه، إن الإرشاد سيجعل الجمهوريعتقدون بشكل خاطئ أنهم لن يصابوا بالأمراض التنفسية طالما لم يذهبوا إلى الصين.

وقال راجيب داسغوبتا، وهو وبائي وأستاذ الصحة المجتمعية في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، أيضاً إن "قيودالسفر للعدوى التنفسية ليست إجراءاً فعالاً لقطع الانتقال". وقال بعض باحثي الصحة العامة إن الإرشاد السفري كانمعقولاً، مشيرين إلى أن تايوان من المحتمل أن تشهد ارتفاعاً في الأمراض التنفسية في فصل الشتاء وبعد رفع قيودالجائحة.

وقال سونج إيل تشو، وهو استاذ الصحة الوبائية في جامعة سيول الوطنية: "سيكونون حذرين من عدم تسريعها بالسفر إلى الخارج".

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي يوم الأربعاء إن ارتفاع الأمراض التنفسية في الصين هو قضية مشتركة تواجهجميع البلدان وأن السلطات الصينية لديها السيطرة الفعالة عليها.