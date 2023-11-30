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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد أبو سمرة: نتنياهو كسياسي إسرائيلي انتهي|فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور محمد أبو سمرة المفكر و القيادي الفلسطيني، إن نتنياهو كسياسي إسرائيلي انتهي، مؤكداً أن إنتهاء الحرب في غزة حالياً يعني ذهاب نتنياهو ، الأرهابين المتطرفين إلى المحاكمة .

محمد أبو سمرة:حرب غزة رسمت خطوط حمراء عديدة

وأضاف محمد أبو سمرة  خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الاولى، قائلاً:"الأصوات داخل المجتمع الصهيوني تتحدث ، ليس فقط على محاكمة نتنياهو على الجرائم الفساد السابق، لكن محاكمته أيضاً على الفشل الأمني الكبير الذي نتج عن عملية طوفان الأقصى"

 

وأشار محمد أبو سمرة المفكر و القيادي الفلسطيني إلى، أن حرب غزة رسمت خطوط حمراء عديدة داخل الكيان الصهيوني مضيفاً أنه في إسرائيل، حكومة الحرب تنتهي بإنتهاء الحرب .

 

محمد أبو سمره نتنياهو الأرهابين المتطرفين غزة الحرب مصر

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