انطلاق دورة تدريبية في الحاسب الآلي بمركز شباب الغردقة لتنمية مهارات الشباب

نظمت إدارة شباب الغردقة "قسم الشباب" دورة تدريبية في مجال الحاسب الآلي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ضمن خطة النشاط للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي بشكل يشمل تدريباً شاملاً على كيفية استخدام وصيانة الحاسب الآلي.

تأتي هذه الدورة كجزء من التفاني في تنمية مهارات الشباب وتجهيزهم لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتحسين قدراتهم لدخول سوق العمل بنجاح.

شهدت الدورة مشاركة فعّالة من قبل الشباب الطموح، وتميزت بحضور الاستاذ محمد عبدالله، رئيس قسم الحاسب الآلي بمديرية التربية والتعليم، الذي قدّم شرحاً مفصلًا حول أهمية استخدام الحاسوب وشرح مهارات الاستخدام والصيانة.

كما حضر الدورة إبراهيم عصفور، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الغردقة، وسهير عيسي، المدير التنفيذي بالمركز، اللذين أعربا عن دعمهم الكامل لمبادرات تطوير مهارات الشباب.

تعتبر هذه الدورة خطوة هامة نحو تمكين الشباب من التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة وتحسين قدراتهم العملية في مجال الحاسوب، مما يسهم في تحسين فرصهم في سوق العمل المتنوع.