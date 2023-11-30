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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا تعويم لـ الجنيه بعد الانتخابات| شرط وحيد لتحرير سعر الصرف.. مسئول كبير يكشف التفاصيل

تعويم الجنية المصري
تعويم الجنية المصري

تعويم الجنية عقب الانتخابات الرئاسية 2024.. انتشرت بعض الأخبار في الساعات الماضية، عن  تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، مما تسبب في جدل واسع وتسائل العديد عن صحة تلك الأخبار.

ونفى مسئول كبير كل الأخبار التي يرددها البعض عن  تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد لـ الدولار على المدى القصير.

تعويم الجنية

وعلق فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، علي الأنباء المتداولة بشأن تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم، وأكد فخري علي أن الأخبار المتداولة غير صحيحة.

وأشار فخري الفقي، إلى أنه لا يوجد نية لتعويم الجنية المصري، وذلك نظرًا لتأثير ذلك التعويم على الأمن القومي وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة.

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