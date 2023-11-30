صحف السعودية| بن فرحان يطالب بوقف إطلاق نار دائم في غزة .. بريطانيا ترسل سفينة حربية إلي الخليج.. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب شمال تشيلي

وزير الخارجية السعودي: هدفنا وقف إطلاق نار دائم في غزة والهدنة غير كافية

مغادرة الطائرة السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال تشيلي

للمساهمة بتعزيز الأمن... بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج

قالت صحيفة عكاظ أن فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، أكد أنه لا بد من محاسبة الانتهاكات الإسرائيلية التي حدثت في غزة، مشيرا إلى أن تلك المحاسبة لا تزال غائبة عن العالم.

وقال بن فرحان، خلال كلمته التي ألقاها، بجلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة،

نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أنه يجب إيصال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام.



وتابع وزير الخارجية السعودي، نجدد دعوتنا إلى مؤتمر دولي لبحث حل الدولتين.

وقالت صحيفة الرياض ان غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، بينما تحمل على الطائرة متنها مساعدات إغاثية متنوعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وشملت المساعدات (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

ونقلت نفس الصحيفة أن ضرب زلزال قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمالي تشيلي.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها أن مركز الهزة كان على بعد 56 كيلومترًا من مدينة أولاغوي الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 116.4 كيلومتراً.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

تشيلي تقع في منطقة تسمى "حزام النار"، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادئ.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن قال وزير الدفاع البريطانى، جرانت شابس، اليوم الخميس، إن لندن سترسل السفينة الحربية HMS Diamond إلى الخليج لردع التهديدات المتزايدة للشحن في المنطقة.

ويأتي ذلك جراء احتجاز عدة سفن صهيونية في اليمن ردا على العدوان الوحشي على غزة.

في حين، قالت صحيفة بوليتيكو نقلا عن البنتاجون أن التقييم الأولي هو أن المسلحين الذين هاجموا السفينة سنترالبارك صوماليون والحادثة حادثة قرصنة.

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا ترى أن الحرب في غزة تحولت إلى صراع إقليمي رغم أن التوتر حاد وكبير .