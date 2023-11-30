جيش الاحتلال يعترض مسيرة هجومية شمال تل أبيب

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترض مسيرة هجومية شمال تل أبيب.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية تجاه مواقع في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه سمع دوي صوت انفجارات قوية في محيط مدينة بعلبك ترافق مع صوت للطيران المعادي فوق السلسلة الغربية لجبال لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قذيفة إسرائيلية سقطت على مشارف بلدة في جنوب لبنان، الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من تمديد هدنة مؤقتة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل لمدة يومين.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ليس على علم حاليًا بمثل هذا الحادث.