عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مشهد الانتخابات الرئاسية «استثنائي» وجديد على مصر |فيديو

4 مرشحين لديهم وضع سياسي

أكد حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشهد الانتخابات الرئاسية استثنائي ومختلف وجديد على مصر، لافتاً إلى أن هناك يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين لديهم وضع سياسي مختلف.

الهيئة العليا لـ الانتخابات تصدر بشكل يومي مجموعة من البيانات

وأضاف حسام الجمل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال لقائه عبر القناة الأولى ، أن هناك 3 أحزاب سياسية تشارك بمرشحين من خلال رؤساء الأحزاب، مؤكداً أن تلك الأحزاب المشاركة، لديها حوالي 83 مقعداً في البرلمان فهم ممثلون في الشارع ولهم مؤيدون.



وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الشباب يقودون الدعاية الانتخابية في كل المحافظات منذ انطلاقها، ووضع الانتخابات جديد على الدولة المصرية. مضيفاً أن الهيئة العليا للانتخابات تصدر بشكل يومي مجموعة من البيانات للتوعية ونشر التعليمات ، بالإضافة إلى الحفاظ على الشكل العام بالنسبة لعملية الانتخابات.