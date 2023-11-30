هنري كيسنجر.. مات الرجل الذي غير مسار التاريخ بين الصين والولايات المتحدة

أشادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بـ هنري كيسنجر على أنه "صديق الصين القديم". وقال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينية إن وفاته تمثل نهاية عصر. واستذكروا زيارته الأخيرة للصين في يوليو ، عندما كان عمره 100 عام.

بالنسبة لكثيرين في الصين، يعد هنري كيسنجر فصلاً من فصول العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، عندما بدا أن البلدين يتحركان بشكل لا رجعة فيه نحو التقارب تدخل ليعيد العلاقات لمسارها الصحيح. حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

صديق قديم

أبرزت وسائل الإعلام الرسمية الصينية دور هنري كيسنجر في تنظيم رحلة الرئيس نيكسون الرائدة إلى الصين عام 1972 والدعوة على مدى النصف القرن الماضي إلى مواصلة التواصل وتحسين العلاقات بين البلدين. وأدت زيارة عام 1972 إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والصين الشيوعية عام 1979 ؛ وتبرز بكين في كثير من الأحيان تلك السنوات على أنها مثال على العصر الذهبي في العلاقات الثنائية.

وقال وانج ونبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن شي، زعيم الصين الأعلى، أرسل تعازيه إلى الرئيس بايدن. وأرسل رئيس الوزراء لي تعازيه إلى عائلة السيد كيسنجر، وأرسل وانج يي، وزير الخارجية، تعازيه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وكتب شيي فنغ، سفير الصين لدى الولايات المتحدة، على إكس: "سيظل حيًا في قلوب الشعب الصيني كصديق قديم ثمين للغاية".

زيارته الأخيرة

وسعت الصين إلى إبراز العصر التواصلي الذي مثله السيد كيسنجر كمضاد لما تراه بكين من جهود إدارة بايدن للتنافس مع الصين واحتوائها. في يوليو، خصصت الصين استقبالًا حميمًا لكيسنجر ، بما في ذلك لقاء مع شي.

وقال شي لكيسنجر وهما يجلسان جنبًا إلى جنب: "ستظل علاقات الصين والولايات المتحدة مرتبطة إلى الأبد بالاسم 'كيسنجر، أعبر عن احترامي العميق لك".

وأبرزت الصين الأهمية التاريخية لاجتماع كيسنجر-شي في اختيارها للمكان. كان نفس المبنى الذي التقى فيه السيد كيسنجر قبل نصف قرن بتشو إن لاي ، الذي كان رئيسًا للوزراء الصيني آنذاك: فيلا رقم 5 من دياويوتاي دار الضيافة الرسمية.

وفي يوليو، التقى السيد كيسنجر أيضًا بوزير الدفاع الصيني آنذاك، لي شانجفو ، الذي رفض طلبات متعددة للاجتماع مع نظيره الأمريكي.

وقال وو شينبو ، عميد معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان في شنجهاي، إن السيد كيسنجر ، الذي زار الصين أكثر من 100 مرة، "كان ينظر إليه على أنه إرث حي للأيام الخوالي الجميلة".

وعندما كان شي على أعتاب السلطة في عام 2012، التقى السيد كيسنجر مرتين - مرة في بكين ومرة أخرى في واشنطن. في عام 2019 ، قال السيد شي للسيد كيسنجر إن "مساهماته الكبرى ستدخل التاريخ".

عنصر حاسم في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة

ويعتبر هنري كيسنجر في الكتب المدرسية الصينية عنصرًا حاسمًا في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ، وهو زعيم أنجب فترة ممتدة من التواصل المتزايد بين البلدين.

لكن مع تحول السياسة الأمريكية برئاسة ترامب ثم الرئيس بايدن بعيدًا عن التواصل ونحو المزيد من الحذر ، قال السيد وو ، انخفض تأثير السيد كيسنجر.

إذ فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية ، وفرض المزيد من الرقابة على طلبات التأشيرة من الصين ، ووضع حدودًا أكثر صرامة على الصادرات التكنولوجية العالية إلى الصين ورصدًا للأنشطة الاستثمارية والاستخباراتية الصينية في الولايات المتحدة. وقد أبقى بايدن على رسوم ترامب وشدد المزيد من الضوابط على الصادرات. كما عزز الاتفاقات العسكرية مع الفلبين وأستراليا كوسيلة لمواجهة الصين.

انتقادات في تايوان

لا يتذكر هنري كيسنجر بمودة كبيرة في تايوان. هناك، لومه منذ فترة طويلة على دوره المركزي في تحويل العلاقات الدبلوماسية الأمريكية إلى بكين من تايبيه، وعلى فشله في الحصول على التزام واسع من بكين بعدم غزو تايوان. كان السيد كيسنجر زائرًا متكررًا لبكين على مدار النصف القرن الماضي ، لكنه لم يذهب إلى تايوان أبدًا.

وقال لو ييه تشونج ، أستاذ قسم الدبلوماسية في جامعة تشنجتشي الوطنية في تايبيه: "يعتقد الكثيرون أنه لم يكن صديقًا جيدًا لتايوان ، وأعتقد أن هناك بعض الحقيقة في ذلك".

وأضاف البروفيسور لو: "من المفهوم أنه يهتم بمصالح الولايات المتحدة، ومع ذلك ، في هذه العملية ، شعرت تايوان بأنها هي الطرف الذي خانه، بالطبع شعرت بالسوء".