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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة مصر العامة تُنظم يوم ترفيهى لطلبة مدرسة الأمل للصم بالقنايات

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام إيمانا بأهمية هذه الفئة واستمراراً لدعمها ودمجها في المجتمع ، لافتاً إلى أنه تم إفتتاح مركز متخصص لتنمية مهارات ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق ، لتشجيعهم على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية وإدماجهم في المجتمع وجعلهم فئة منتجة في المجتمع تسهم بعملية التنمية الشاملة ، موجهاً بأهمية تقديم أنشطة ترفيهية  تتضمن فعاليات مختلفة تدخل البهجة والسرور إلى قلب ذوي الاحتياجات الخاصة واسرهم وتشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر لذوي الهمم في كافة مجالات الحياة.

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ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق أن المكتبة نظمت أمس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، يوم ترفيهي لعدد (30)  من طلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة القنايات ، وذلك ضمن فعاليات المكتبة المتنقلة  وتضمن اليوم الترفيهى عرض لمسرح عرائس يصاحبه ترجمة بلغة الإشارة وأنشطة بازل وتنمية مهارات وانشطة حركية ومسابقات وتلوين و رسم على الوجه.

الإحتياجات الخاصة التربية والتعليم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القراءة والاطلاع الزقازيق القيادة السياسية أنشطة ترفيهية توجيهات القيادة السياسية ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات

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