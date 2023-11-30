خالد الغندور يكشف عن أفضل مدافع في الدوري المصري

كشف الاعلامي خالد الغندور عن أفضل مدافع في الدوري المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور : افضل مدافع قلب في الدوري المصري حاليا حمزة المثلوثي.

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةالمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابهلصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.