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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البطالة والتوظيف .. حازم عمر: أعلم جيدا هموم المواطنين فى جميع المحافظات

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

أكد المرشح الرئاسى حازم عمر عن حزب الشعب الجمهورى علي ضرورة أن تكون جميع محافظات مصر حاضنة للاستثمار قائلا:" أعلم جيدا مشاكل جميع المحافظات وهموم المواطن وخاصة فى صعيد مصر".

وأضاف عمر، خلال كلمته بالمؤتمر الثالث لحملته الانتخابية أن جميع محافظات الصعيد وكافة مواطنين مصر يحملون هم البطالة والتوظيف، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي يحل هذه القضية لأنه يشتبك معه.

وأضاف: "يجب أن نعرف أن يكون لدينا بيئة حاضنة للمحافظات وهذا يأتي من أن تحتفظ كل محافظة بما يأتي لها من موارد مالية".

ويعد هذا مؤتمر حملة المرشح الرئاسى حازم عمر الثالث، ويعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهورى، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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