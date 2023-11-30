بسبب جوجل ويوتيوب.. مجلس النواب الأمريكي يوجه اتهامات خطيرة لإدارة بايدن

قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن ضغطت على جوجل ومنصتها “يوتيوب” لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة حول جائحة كوفيد-19 وحملة التطعيم.

وكتب عضو الكونجرس على منصة “إكس”: “البيت الأبيض، تحت قيادة بايدن، يضغط على الأمريكيين لفرض رقابة على الأمريكيين»، مستشهدا ب “وثائق جوجل الداخلية التي حصلت عليها اللجنة القضائية”.

وأرفق التغريدة بإشارة إلى تقرير فوكس بيزنس الذي كشف، نقلا عن وثائق قدمها “مصدر مقرب من اللجنة”، تفاصيل أنه في عام 2021، “عملت إدارة بايدن مع موظفي منصة “يوتيوب” المملوكة لشركة جوجل لتحديد المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كوفيد واللقاحات”.

وفقًا للتقرير، قاد حملة المشاركة على “يوتيوب” رئيس الإستراتيجية الرقمية السابق للبيت الأبيض روب فلاهيرتي، الذي يشغل الآن "نائب مدير حملة حملة إعادة انتخاب بايدن لعام 2024”.

ويقدم التقرير مقتطفات من مراسلة بين المتحدث باسم البيت الأبيض وموظفي المنصة سأل فيها “عن العمل الذي يقومون به لمكافحة التردد في اللقاحات والمعلومات المضللة حول اللقاحات”.

وبحسب التقرير، كان الأمر يتعلق بالمحتوى الذي لم ينتهك أيًا من قواعد جوجل، ولكن يمكن تفسيره من قبل الإدارة على أنه معلومات مضللة.

وأبلغت الشركة البيت الأبيض بشأن مقاطع الفيديو المحذوفة وظلت على اتصال وثيق بالإدارة بشأن هذا الموضوع.