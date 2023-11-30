عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب جوجل ويوتيوب.. مجلس النواب الأمريكي يوجه اتهامات خطيرة لإدارة بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب  الأمريكي، جيم جوردان، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن ضغطت على جوجل ومنصتها “يوتيوب” لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة حول جائحة كوفيد-19 وحملة التطعيم.

وكتب عضو الكونجرس على منصة “إكس”: “البيت الأبيض، تحت قيادة بايدن، يضغط على الأمريكيين لفرض رقابة على الأمريكيين»، مستشهدا ب “وثائق جوجل الداخلية التي حصلت عليها اللجنة القضائية”.

وأرفق التغريدة بإشارة إلى تقرير فوكس بيزنس الذي كشف، نقلا عن وثائق قدمها “مصدر مقرب من اللجنة”، تفاصيل أنه في عام 2021، “عملت إدارة بايدن مع موظفي منصة “يوتيوب” المملوكة لشركة جوجل لتحديد المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كوفيد واللقاحات”.

وفقًا للتقرير، قاد حملة المشاركة على “يوتيوب” رئيس الإستراتيجية الرقمية السابق للبيت الأبيض روب فلاهيرتي، الذي يشغل الآن "نائب مدير حملة حملة إعادة انتخاب بايدن لعام 2024”.

بايدن: سأضمن إطلاق سراح كل المحتجزين في غزة

أكسيوس: بايدن طلب مزيدًا من النقاش مع إسرائيل قبل أي عملية في جنوب غزة

ويقدم التقرير مقتطفات من مراسلة بين المتحدث باسم البيت الأبيض وموظفي المنصة سأل فيها “عن العمل الذي يقومون به لمكافحة التردد في اللقاحات والمعلومات المضللة حول اللقاحات”. 

وبحسب التقرير، كان الأمر يتعلق بالمحتوى الذي لم ينتهك أيًا من قواعد جوجل، ولكن يمكن تفسيره من قبل الإدارة على أنه معلومات مضللة. 

وأبلغت الشركة البيت الأبيض بشأن مقاطع الفيديو المحذوفة وظلت على اتصال وثيق بالإدارة بشأن هذا الموضوع.

بايدن إدارة بايدن يوتيوب كوفيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

شقق إيجار وتمليك| تفاصيل طرح الحكومة 61 ألف وحدة سكنية وأخرى بـ 1200 جنيه في الشهر

موضوعات متعلقة

أماكن وأوقات مختلفة.. إسرائيل تكشف عن تغيير في عملية تسليم الرهائن اليوم

أمين عام الأمم المتحدة يرحب بقرار تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في افتتاح COP28

أطباء بلا حدود: الوضع في غزة كارثي وتخطى حدود الأزمات الإنسانية

رئيس البرازيل يصل إلى الإمارات للمشاركة في COP28.. شاهد

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل مباحثات الرئيس الفلسطيني وبلينكن

ملك الأردن يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28

بيان مهم من السفارة المصرية في السنغال بشأن الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات للمشاركة في COP28

ترشيحاتنا

سكودا وسيتروين .. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

هولندا تدعو دول أوروبا للاستعداد لـ الحرب

مصر تحقق المستحيل.. تأسيس عشرات الآلاف من الشركات بعام وهدية جديدة للمستثمرين

شيخ الرفاعية لـ صدى البلد: ندعم السيسي رئيسا لمصر 2024 ونؤيد مواقفه وقراراته

للاطمئنان على الأطفال الفلسطينيين.. انتصار السيسي تزور مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

أنا مسلمة.. ياسمين صبري ترد على أنباء زواجها سرا.. فماذا قالت؟

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ