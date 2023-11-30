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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تنضم إلى تحالف أوبك+ بدءا من يناير 2024

أوبك
أوبك

قال وزير الطاقة البرازيلي، ألكسندر سيلفيرا، اليوم الخميس، إن البرازيل ستنضم إلى تحالف أوبك+ الذي يوحد بعضًا من أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم.

وفي لقطات تمت مشاركتها من الاجتماع، قال سيلفيرا إن الرئيس لولا دا سيلفا وافق على عضوية بلاده ابتداء من العام المقبل.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال سيلفيرا: “أود أن أختتم كلامي بإبلاغكم أن الرئيس لولا أكد انضمامنا إلى أوبك+ اعتبارا من يناير 2024”.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع أوبك+ المؤجل لمناقشة استراتيجية إنتاج النفط خلال عام 2024، وسط أسعار ضعيفة متأثرة بالانتعاش الهش للطلب في الصين والمخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الإمدادات من أعضاء أوبك الخاضعين لعقوبات الولايات المتحدة إيران وفنزويلا.

البرازيل اوبك الدول المنتجة للنفط النفط

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