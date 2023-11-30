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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع محافظة مطروح

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بروتوكول تعاون مشترك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، الدكتورة نيڤين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة  أسامه المرسي مدير مكتبه مصر العامه بمحافظة مطروح.


يشمل البروتوكول تنفيذ وعقد البرامج و الدورات التدريبية وفقاً لمعايير الاعتماد الخاصة بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس؛ بهدف إعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع بمحافظة مطروح، وذلك تفعيلا لدور الجامعة الرائد في اعداد كوادر مؤهلة تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتنفيذا للمسؤولية المجتمعية للجامعة.

Jobs Education التعاون الاكاديمي الدورات التدريبية المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية جامعة عين شمس

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