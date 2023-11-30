انزعاج جاتوزو .. المغربي بن عطية مستشارا رياضيا لـ مرسيليا الفرنسي

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تعيين لاعبه المغربي السابق مهدي بن عطية مستشارا رياضيا .

وقال مرسيليا في بيان إن المدافع السابق (36 عاماً) الذي لعب لأندية كبرى في أوروبا، مثل يوفنتوس وبايرن ميونيخ «سيسخر خبرته ومعرفته بكرة القدم الحديثة لمصلحة النادي».

ويعاني مرسيليا هذا الموسم في الدوري الفرنسي إذ يحتل المركز 12 بعد تحقيق 3 انتصارات فقط في 12 مباراة، وسيستضيف أياكس أمستردام اليوم في الدوري الأوروبي حيث يتصدر مجموعته حالياً.

وبدأ بن عطية مسيرته الاحترافية في قطاع الناشئين بمرسيليا، وارتقى للفريق الأول في 2006. وتُوّج بالدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس، ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017، كما فاز بالدوري الألماني مرتين مع بايرن ضمن ألقاب أخرى عديدة، ومثل أيضاً روما والدحيل القطري.

وقال الإيطالي جينارو جاتوزو مدرب مرسيليا إنه يجهل دور بن عطية في النادي ولن يعلق على تعيينه إلا عندما يتولى منصباً بشكل رسمي، بعد تكهنات طويلة حول اختياره مديراً رياضياً جديداً.

وأوضح مرسيليا أن بن عطية سيتعاون مع رئيس مجلس الإدارة بابلو لونجوريا والمدير الإداري ستيفان تيسييه في «تطوير الاستراتيجية الرياضية بالنادي، وبالتحديد فيما يتعلق بجذب وتدريب أفضل المواهب والاحتفاظ بها».

وسيلعب بن عطية، الذي شارك في كأس العالم 2018 ضمن 63 مباراة دولية مع المغرب، دوراً استشارياً في مهام اختيار اللاعبين بالتعاون مع روبرتو مالفيتانو الذي ارتقى لمنصب مدير التعاقدات.

كما أعلن مرسيليا تعيين جان - بيير بابان، الفائز بـ«الكرة الذهبية» في 1991 مدرباً لفريق الشباب.