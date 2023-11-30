عاجل
خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر ذلّلت معوقات المرحلة السابعة من تبادل الأسرى الفلسطينيين.. ووكيل حملة السيسي بإسبانيا: أغلب الجالية المصرية تؤيد الرئيس وتحبه| أخبار التوك شو رئيس شركة العاصمة الإدارية: دفعنا 5.5 مليار جنيه ضرائب العام الماضي فقط الخطيب تدخل لحلها بنفسه| إسلام صادق يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي أخبار التعليم.. طلاب صيدلة المنصورة الأهلية ينجحون في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء.. وافتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثانى للصيدلة بجامعة جنوب الوادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انزعاج جاتوزو .. المغربي بن عطية مستشارا رياضيا لـ مرسيليا الفرنسي

مهدي بن عطية
مهدي بن عطية

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تعيين لاعبه المغربي السابق مهدي بن عطية مستشارا رياضيا .

وقال مرسيليا في بيان إن المدافع السابق (36 عاماً) الذي لعب لأندية كبرى في أوروبا، مثل يوفنتوس وبايرن ميونيخ «سيسخر خبرته ومعرفته بكرة القدم الحديثة لمصلحة النادي».

ويعاني مرسيليا هذا الموسم في الدوري الفرنسي إذ يحتل المركز 12 بعد تحقيق 3 انتصارات فقط في 12 مباراة، وسيستضيف أياكس أمستردام اليوم في الدوري الأوروبي حيث يتصدر مجموعته حالياً.

وبدأ بن عطية مسيرته الاحترافية في قطاع الناشئين بمرسيليا، وارتقى للفريق الأول في 2006. وتُوّج بالدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس، ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017، كما فاز بالدوري الألماني مرتين مع بايرن ضمن ألقاب أخرى عديدة، ومثل أيضاً روما والدحيل القطري.

وقال الإيطالي جينارو جاتوزو مدرب مرسيليا إنه يجهل دور بن عطية في النادي ولن يعلق على تعيينه إلا عندما يتولى منصباً بشكل رسمي، بعد تكهنات طويلة حول اختياره مديراً رياضياً جديداً.

وأوضح مرسيليا أن بن عطية سيتعاون مع رئيس مجلس الإدارة بابلو لونجوريا والمدير الإداري ستيفان تيسييه في «تطوير الاستراتيجية الرياضية بالنادي، وبالتحديد فيما يتعلق بجذب وتدريب أفضل المواهب والاحتفاظ بها».

وسيلعب بن عطية، الذي شارك في كأس العالم 2018 ضمن 63 مباراة دولية مع المغرب، دوراً استشارياً في مهام اختيار اللاعبين بالتعاون مع روبرتو مالفيتانو الذي ارتقى لمنصب مدير التعاقدات.

كما أعلن مرسيليا تعيين جان - بيير بابان، الفائز بـ«الكرة الذهبية» في 1991 مدرباً لفريق الشباب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: أصولنا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه

برباعية نظيفة.. صلاح يقود ليفربول للتأهل بالدوري الأوروبي

المستشار بنداري: متابعة لحظية لتذليل أية عقبات في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

إبراهيم سعيد: أداء زيزو مع المنتخب "وحش" والنجم يلعب في أي مكان

مفاجأة سارة لجمهور الزمالك قبل مباراة سوار الغيني

لحظة إدلاء أول طاقم بعثة دبلوماسية مصرية بأصواتهم في انتخابات الرئاسة|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

بعد خبر زواجها.. شاهد إطلالات ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ