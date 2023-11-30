%86 من الأمهات تراقب استخدام أبنائهن للموبايل.. و14%: بنحترم خصوصيتهم

أجرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، استطلاع رأي حول متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عند استخدامهم لأجهزة التليفون المحمول "الموبايل" من عدمه، خاصة الأبناء في سن المراهقة.

ونشرت عبير أحمد، استطلاع الرأي علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قالت خلاله : "استطلاع رآي هام أتمني المشاركة علشان نفيد بعض.. هل بتابعوا أبنائكم عند استخدامتهم للموبايل ولا بتعتبروا إن دي خصوصية ؟ ، كما تضمن الاستطلاع اختيارين، هما: "بنتابع بإستمرار، والخيار الآخر: لا نتابع ونحترم خصوصيتهم".

وكشفت عبير أحمد عن نتيجة الاستطلاع والذي جاءت نتيجته مفاجأة، حيث حصل الإختيار الأول وهو "بنتابع بإستمرار" علي النسبة الأعلي بنسبة 86%، بينما جاءت نسبة الاختيار الثاني وهو "لا نتابع ونحترم خصوصيتهم" علي 14% فقط.

ولفتت مؤسس إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور عن الهدف من الاستطلاع، قائله: "الاستطلاع يعتبر جرس إنذار لجميع أولياء الأمور خاصة الأمهات، للفت انظارهم لمتابعة أبنائهم خاصة في مرحلة المراهقة والأعمار صغيرة السن أيضا نظرا لتأسيسهم في هذه المرحلة والتي يتم عملية بناء شخصيتهم فيها"، مشدده علي أولياء الأمور بضرورة أن يستفيد أبنائهم من أجهزة المحمول والإلكترونيات بشكل عام بشكل يفيدهم بالطريقة الصحيحة.

وتفاعل العشرات من أولياء الأمور علي استطلاع الرأي، حيث قالت ولي أمر: "دا انا بتابع واخواتها الكبار كمان لحد ما هيا عرفت حدودها ايه بس أكيد في متابعة بس مبقتش مباشرة لازم نديهم الثقه في نفسهم وبرضو بالمتابعة".

وأضافت ولي أمر أخري: "حسب السن يعنى نضع اساس دينى وأخلاقي مع مراقبة من الصغر وفى وقت خلاص اصبحوا أهل للثقة"، وتابعت ولي أمر أخري: "معندناش خصوصية، أنا قاعدة جوه الفون بيفتحوا يلاقونى".

واستكملت ولي أمر أخري: "بتابع طبعا بثق فى أولادي ولكن لا أثق فى الأخرين"، وقالت أخري: "إذا كان سنهم صغير أو في سن مرهقه لازم يكون في متابعه من بعيد اللي هوه يكون في ثقه ليهم واحنا في نفس الوقت متابعين من بعيد".

وقالت ولي أمر: "ربنا يهدي كل أولادنا، بس لازم الرقابة وخصوصا على الأصدقاء ومتابعة الهاتف ضروري جدا وخاصة المرحلة العمريه سن المراهقه بالتالي لما يحسو ويعرفوا انها مش سبهللا وفي ورانا كبير هيحذرو في كل معملتهم ومن شب على شئ شاب عليه ويارب يبارك ويصلح الأحوال".

بينما ذكرت ولي أمر: "اولادى كبار والحمدالله ثقتى فيهم كبيره، بالتالى بحترم خصوصياتهم لأنى وضعت قواعد من الصغر ونشأوا عليها وبنحكى لبعض ومفيش بينا أى حواجز لله الحمد ربنا يبارك فيهم وفى أولادنا جميعا يارب".

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتربوي لاتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن، مع أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية.