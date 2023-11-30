طلاب صيدلة المنصورة الأهلية ينجحون في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء

قام طلاب المستوى الثاني بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة الاهلية، بتحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء شراب وذلك ضمن أنشطة قسم الـ Pharmacognosy ولتدريب الطلاب على أرض الواقع واعتماد التعليم المبني على المشاريع Project Based Learning (PBL) حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات.

وشارك ١٠ طلاب بكل مجموعة بالتجربة كخطوة أولية في إعداد دواء شراب من مستخلص عشبي مع تسليمه في علبة واختيار تصميم مميز ووضع اسم تجاري مُبتكر له يعكس جودة وفعالية الدواء، بالإضافة إلى سعر الجمهور ووضع نشرة داخلية.

جدير بالذكر أن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز التعاون الفعّال بين الطلاب وقدرتهم على تحويل المفاهيم النظرية إلى منتجات عملية قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز توجهاتهم نحو البحث والابتكار في ميدان الصيدلة في بناء جيل من الصيادلة المؤهلين والملتزمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.

وفي إطار الجهود الرائدة لكلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية في مجال العلوم الصيدلانية، وإلتزامًا من الجامعة بتطوير مهارات طلابها العملية والابتكارية ما يعزز من إكسابهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور أحمد الشيخ - مدير برنامج فارم دكتور صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، وإشراف الدكتور يحيى أمين، والدكتورة أمل فتحي.