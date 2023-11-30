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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قراءة سورة الكهف داخل 1000 مسجد في بني سويف

صدى البلد

 

أعلنت مديرية الأوقاف في بني سويف، بإشراف الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، عقد مديرية الأوقاف 1000 مجلس لقراءة سورة الكهف وذلك في ضوء الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية.

 

وشهد 1000 مسجد بمحافظة بني سويف بعد صلاة العشاء بجميع الإدارات، قراءة سورة الكهف بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين أصحاب الأصوات الحسنة، بمعدل 125 مجلس بأوقاف بندر بني سويف، و100 مجلس بأوقاف مركز بني سويف، و100 مجلس بأوقاف ناصر، و100 مجلس بأوقاف الواسطى، و175 مجلس بأوقاف ببا و100 مجلس بأوقاف اهناسيا، و100 مجلس بأوقاف سمسطا، و200 بأوقاف بمركز الفشن، ويأتي ذلك في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف لخدمة كتاب الله عز وجل  وفى شتى المجالات الدعوية والتثقيفية والاجتماعية.

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