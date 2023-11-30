جامعة الفيوم تستضيف رمضان عبد المعز في ندوة "همسة أمل"

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات ندوة (همسة أمل) التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسرة طلاب من أجل مصر، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، و أ .طارق الجندي مدير تحرير قناة dmc الفضائية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

رحب أ.د ياسر مجدي حتاته بفضيلة الشيخ رمضان عبد المعز في رحاب جامعة الفيوم، مؤكدًا الدور العظيم الذي يقوم به رجال الدين في نشر التوعية والوعظ والإرشاد لأبنائنا طلاب الجامعة.

كما أعرب سيادته عن أمانيه أن تحقق الندوة أهدافها، موجهًا الطلاب إلى الاستفادة القصوى من الندوة التي تدعو إلى التفاؤل والأمل في مختلف نواحي الحياة.

وأكد أ.د محمد فاروق الخبيري أن قطاع شئون التعليم والطلاب يحرص دائمًا على دعم الطلاب بكافة الإمكانات، من خلال عقد الندوات التثقيفية في كافة المجالات.

وأشار إلى أن ديننا الإسلامي يدعونا دائمًا إلى الاستمرار في السعي لتحقيق النجاحات والإنجازات في حياتنا العلمية والعملية، حتى نستطيع الوصول إلى أهدافنا وتحقيق آمالنا وأحلامنا.

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز أن المؤمن لا يعيش بدون أمل، مسترشدًا ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعددة.

كما أوضح أن الإيمان بالله يدعو بطريقة مباشرة إلى التفاؤل وعدم الاستسلام في كافة مناحي الحياة، وذلك من خلال التوكل على الله في كل أفعالنا، وناشد الطلاب بالبعد نهائيًا عن التشاؤم، وأصدقاء السوء الذين يبثون الطاقة السلبية واليأس في كل من حولهم.

كما قدَّم عددًا من النصائح للطلاب تتلخص في ضرورة ربط التفاؤل بالخالق سبحانه وتعالى، ذاكرًا العديد من قصص الأنبياء والصحابة التي تدعو إلى الأمل والتفاؤل الذي نستمده من الله عز وجل القادر على حل جميع مشاكلنا، ولذلك يجب علينا أن نتسلح بقوة الإيمان والصبر على الابتلاءات التي تعد اختبارات إلهية للبشر.

وعلى هامش الندوة تم فتح باب النقاش وقام بعض الطلاب بتوجيه الأسئلة والاستفسارات للشيخ رمضان عبد المعز. ، وفي ختام الندوة قام أ.د ياسر مجدي حتاته بتكريم الشيخ رمضان عبد المعز، وإهدائه درع جامعة الفيوم.

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