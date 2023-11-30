رئيس النواب يثني على زيارة مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية للبرلمان

أثنى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على زيارة مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية للبرلمان، فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب خاصة طلبة وطالبات المدارس والجامعات.

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، على دعوته الكريمة لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية لزيارة البرلمان، وحضورهم للجلسات.

ومن جانبه أكد النائب أحمد فتحي، أن هذه الزيارة جاءت ضمن المعسكر التدريبي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة، والذي تم تدريب أعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية من جميع محافظات مصر بإجمالي عدد 189 طالبا وطالبة ممثلين عن 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وأوضح فتحي فى بيان صحفى له ، أن هذه الزيارة تهدف إلى تدريب وتأهيل اتحاد طلاب مدارس مصر للحياة السياسية، وخلق جيل من الكوادر الشبابية الواعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، وزيادة الوعي بالحياة النيابية عند الطلاب.