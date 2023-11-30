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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي السعودي يقسو على أبها بسداسية نظيفة في دوري روشن

الاهلي السعودي
الاهلي السعودي

تغلب نادي الأهلي السعودي على مضيفه أبها 6-0، على ملعب المحالة، مساء الخميس، ضمن الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

ويعتبر هذا الفوز الأول للأهلي في ملعب المحالة على أبها في دوري المحترفين، بعد خوضه 4 مباريات (خسر 2 وتعادل 2).

ورفع الأهلي عدد انتصاراته على أبها في دوري المحترفين إلى 4 انتصارات، مقابل فوزين لأبها، فيما حسم التعادل 3 مواجهات.


ونجح الأهلي في الثأر من هزيمته أمام أبها وخروجه من دور 16 بكأس الملك قبل شهر بنتيجة 1-2 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتمكن الاهلي من تحقيق الفوز بعد التعادل أمام ضمك والشباب، حيث كان آخر فوز للأهلي على الرياض قبل 25 يوما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ولأول مرة ينتصر الأهلي بسداسية في الدوري منذ انتصاره على هجر 6-1 بملعب الجوهرة في شهر أغسطس لعام 2014.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز 15 الرابع من القاع.
 

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